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مقتل 14 من قوات البيشمركة و 20 عنصرا من داعش بالموصل العراقية

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مقتل 14 من قوات البيشمركة و 20 عنصرا من داعش بالموصل العراقية مقتل 14 من قوات البيشمركة و 20 عنصرا من داعش بالموصل العراقية
أفاد مصدر في وزارة البيشمركة اليوم الأحد بمقتل 14 عنصرا من قوات البيشمركة و20 عنصرا من تنظيم (داعش) في ناحية الكوير جنوب شرق الموصل العراقية.

وقال المصدر إن داعش هاجم بأسلحة متطورة ناحية الكوير وتصدت له قوات البيشمركة في هجوم هو الثاني من نوعه خلال الـ 24 ساعة الماضية ما أسفر عن مقتل 14 عنصرا من قوات البيشمركة وإصابة تسعة آخرين بجروح ومقتل 20 عنصرا من تنظيم داعش.

وأوضح أن قوات البشمركة أجبرتهم على الانسحاب وعدم التقدم باتجاه ناحية الكوير التي كانت سيطرت عليها قوات البيشمركة العام الماضي.

على صعيد آخر، قال العميد محمد الجبوري من شرطة نينوى إن تنظيم داعش اختطف 90 مدنيا في مناطق الزهر والسكر والصديق والمصارف والمثنى بتهمة التعاون مع القوات الأمنية وإخبارهم عن تحركات تنظيم داعش.

وأشار الجبوري إلى أن تنظيم داعش اقتاد المختطفين إلى جهات مجهولة وأبلغ ذويهم بعدم السؤال عنهم كونهم "خونة ولا يستحقون العيش بالموصل".
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