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15 أكتوبر.. الحكم على مقاول وعاطلين متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدرب الأحمر

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15 أكتوبر.. الحكم على مقاول وعاطلين متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدرب الأحمر 15 أكتوبر.. الحكم على مقاول وعاطلين متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدرب الأحمر
تصدر محكمة جنح الدرب الأحمر والمنعقدة بمجمع محاكم زينهم بالسيدة زينب، بجلسة 15 أكتوبر الجارى حكمها فى واقعة اتهام مقاول وعاطلين بالتنقيب على الآثار أسفل عقار بالدرب الأحمر.

وكانت نيابة الدرب الأحمر، بإشراف المستشار هشام حمدى، المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، قد أحالت مقاولا وعاطلين للمحاكمة العاجلة، لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار أسفل عقار بالدرب الأحمر، وتم ضبطهما وبحوزتهما أدوات الحفر.

وكانت معلومات قد وردت لضباط مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بقيام 3 أشخاص بالتنقيب عن الآثار بالعقار رقم 22 زقاق الكرمانى، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وتمكنت من ضبط مقاول وعاطلين وبحوزتهما (2 أزميل، سلم خشبى، 3 جراكن، عتلة) وعثر على حفرة بعمق 10 أمتار.

وبمناقشتهم اعترفوا بقيامهم بالتنقيب عن الآثار باستخدام المضبوطات وتولت النيابة العامة التحقيق، والتى أمرت بما سبق.

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مصر 365