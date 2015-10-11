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اليوم.. إعادة محاكمة 6 محامين متهمين بالاعتداء على قاضٍ فى مطاى بالمنيا

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اليوم.. إعادة محاكمة 6 محامين متهمين بالاعتداء على قاضٍ فى مطاى بالمنيا اليوم.. إعادة محاكمة 6 محامين متهمين بالاعتداء على قاضٍ فى مطاى بالمنيا
تنظر اليوم محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار عادل بدوى، إعادة محاكمة 6 محامين متهمين بالتعدى على قاضٍ بمحكمة مطاى سلموا أنفسهم من بين 8 متهمين. وكانت المحكمة قد أصدرت حكمًا بالمؤبد ضدهم فى الجلسة الماضية والحبس لمدة 3 سنوات لمحامٍ واحد، وبراءة 13 آخرين، وذلك فى قضية اتهام 22 محاميًا بإهانة القضاء، ومنع قاضٍ من أداء عمله بقاعة محكمة مركز مطاى.

وكان حكم المؤبد الصادر غيابيًا قد شمل كلًا من: إبراهيم الدسوقى محمد، وشهرته أبو عوف، نقيب المحامين بمطاى، ومحمد سيد سيد، وعاطف حسن عبد المطلب، وخلف ثروت عبد الغنى، ومحمد حسن محمد، وعبد الناصر محمد عبد الغنى، ومحمد حامد عبد المجيد، ومحمود محمد الأزهرى، فيما قضت المحكمة بحبس المحامى أحمد عيد أحمد 3 سنوات حضوريًا.

وكانت النيابة العامة أحالت 22 محاميًا من أبناء مركز مطاى إلى محكمة الجنايات، بتهم التعدى على عضو قضائى وهو المستشار أحمد فتحى يوم 13 من مارس 2013 وتنظيم وقفة احتجاجية ضد القاضى مقيم الدعوى.
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