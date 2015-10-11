أخبار عاجلة

نشرة مصراوي: تأشيرة لدخول السودان.. ورد مصر على ضرب سوريا.. وقرار بشأن الأسماك -
أسيوط تحتفل بيوم اليتيم بمشاركة 1000 طفل -
بالصور.. حفل زفاف لـ 19 من الأيتام بأسيوط -
بالصور| 4 أسباب وراء تشوه وجه حورية فرغلي -
جدة أوباما: «أنا مسلمة.. وعلينا أن نكون رحماء وطيبين» -
«المحافظين» يستنكر الهجوم الأمريكي على سوريا -
كيف تم إحضار عرش بلقيس؟ -
مساء dmc - "غداً .... الذكرى الـــ 47 لمذبحة بحر البقر " -
مساء dmc - " إحتفالات يوم اليتيم في الجمعة الاولى من إبريل " -
القاهرة أبوظبي: نادي بلدية المحلة .. أحد الأندية الشعبية التي غابت عن الانظار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

وزير التعليم يغادر السويس بعد جولة تفقدية سريعة لمدارس المحافظة

Google+ Print
وزير التعليم يغادر السويس بعد جولة تفقدية سريعة لمدارس المحافظة وزير التعليم يغادر السويس بعد جولة تفقدية سريعة لمدارس المحافظة
غادر الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم محافظة السويس، منذ قليل بعد جولة تفقدية سريعة لأربع مدارس بالمحافظة بواقع مدرستين حكوميتين ومدرستين تابعتين للقطاع الخاص.

بدأ الوزير جولته فى السويس بتفقد العمل بمدرسة أنس بن مالك الإعدادية بحى فيصل وانتهت الجولة بمدرسة هيئة قناة السويس بمنطقة بور توفيق.

حرص الوزير قبل المغادرة على مصافحة اللواء العربى السروى محافظ السويس، وعبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، والذين رافقوه فى الجولة.

أكد أيمن سمير، المسئول الإعلامى لمديرية التربية والتعليم، فى تصريحات خاصة، أن الوزير لم يرصد أى ظواهر سلبية، وأشاد بشكل كبير بالتنظيم وحضور الطلاب والمعلمين، مؤكدا ضرورة الالتزام بالتسجيل الإلكترونى للحضور والغياب بالمدارس الخاصة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365