أخبار عاجلة

نشرة مصراوي: تأشيرة لدخول السودان.. ورد مصر على ضرب سوريا.. وقرار بشأن الأسماك -
أسيوط تحتفل بيوم اليتيم بمشاركة 1000 طفل -
بالصور.. حفل زفاف لـ 19 من الأيتام بأسيوط -
بالصور| 4 أسباب وراء تشوه وجه حورية فرغلي -
جدة أوباما: «أنا مسلمة.. وعلينا أن نكون رحماء وطيبين» -
«المحافظين» يستنكر الهجوم الأمريكي على سوريا -
كيف تم إحضار عرش بلقيس؟ -
مساء dmc - "غداً .... الذكرى الـــ 47 لمذبحة بحر البقر " -
مساء dmc - " إحتفالات يوم اليتيم في الجمعة الاولى من إبريل " -
القاهرة أبوظبي: نادي بلدية المحلة .. أحد الأندية الشعبية التي غابت عن الانظار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

ضبط عاطل بحوزته 35 جركن مواد بترولية قبل بيعها فى السوق السوداء بالمنوفية

Google+ Print
ضبط عاطل بحوزته 35 جركن مواد بترولية قبل بيعها فى السوق السوداء بالمنوفية ضبط عاطل بحوزته 35 جركن مواد بترولية قبل بيعها فى السوق السوداء بالمنوفية
تمكنت وحدة مباحث مركز أشمون بالمنوفية من ضبط عاطل، وذلك حال قيامه بتجميع المواد البترولية وذلك قبل بيعها فى السوق السوداء، تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العقيد مجدى جميل، رئيس مباحث ، يفيد ضبط سامح كمال غريب علام، 35 عامًا، عاطل، وذلك حال قيامه بتجميع مواد بترولية، وتم ضبط (تروسيكل بدون لوحات محمل عليه 35 جركن يحتوى على مواد بترولية، ومبلغ مالى قدره 3000 جنيه، وهاتف محمول)، تم تحرير عن ذلك المحضر رقم 33585 جنح مركز أشمون لسنة 2015.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر

"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع

"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع

التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد

التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد