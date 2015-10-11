ضبط عاطل بحوزته 35 جركن مواد بترولية قبل بيعها فى السوق السوداء بالمنوفية

تمكنت وحدة مباحث مركز أشمون بالمنوفية من ضبط عاطل، وذلك حال قيامه بتجميع المواد البترولية وذلك قبل بيعها فى السوق السوداء، تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العقيد مجدى جميل، رئيس مباحث التموين، يفيد ضبط سامح كمال غريب علام، 35 عامًا، عاطل، وذلك حال قيامه بتجميع مواد بترولية، وتم ضبط (تروسيكل بدون لوحات محمل عليه 35 جركن يحتوى على مواد بترولية، ومبلغ مالى قدره 3000 جنيه، وهاتف محمول)، تم تحرير عن ذلك المحضر رقم 33585 جنح مركز أشمون لسنة 2015.