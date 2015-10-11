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بالصور.. ضباط شرطة يزورون مدارس بالشرقية للترحيب بالطلاب

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بالصور.. ضباط شرطة يزورون مدارس بالشرقية للترحيب بالطلاب بالصور.. ضباط شرطة يزورون مدارس بالشرقية للترحيب بالطلاب
قام عدد من ضباط الشرطة بمديرية أمن الشرقية، اليوم، بزيارة العديد من المدارس بمدينة الزقازيق، لتوطيد العلاقة بين الشرطة والشعب وإبراز الظروف التى تمر بها البلاد.

وقامت الرائد هشام منسى الضابط بالحماية المدنية، والنقيب أحمد عاطف، الضابط بالحماية، والنقيب مها ماهر، بقسم العلاقات العامة، والنقيب هبة الله طارق، رئيس قسم مكافحة العنف والتحرش، بناء على تعليمات اللواء خالد يحيى، مساعد الوزير مدير أمن الشرقية، بالمرور على مجموعة من المدارس للترحيب بالطلبة.

وقام الضباط بإبراز الدور العظيم الذى يقوم به رجال الشرطة، وعمل ندوات لطلاب المدارس لإبراز الظروف التى تمر بها البلاد، وكم التحديات التى تواجهها وزارة الداخلية فى مكافحة الإرهاب وسلامة المواطن داخليًا وخارجيًا.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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