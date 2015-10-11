أسرة الشهيد محمد السماك تطالب بإطلاق اسمه على إحدى المنشآت بالإسماعيلية

تقدمت أسرة الشهيد نقيب شرطة محمد صالح على السماك معاون مباحث قسم رابع العريش، وهو أحد أبناء الإسماعيلية، والذى استشهد فى إحدى غارات الإرهاب بمدينة العريش فى شهر يونيو 2015 أثناء وجوده فى الخدمة دفاعا عن الوطن ضد الإرهاب الغاشم، بطلب إلى المحافظ لتسمية أحد الشوارع باسم الشهيد.

وقالت أسرة الشهيد لـ"اليوم السابع"، إنه بالفعل طلب المحافظ أن نقدم له مقترحا بثلاثة شوارع حتى يتم اختيار أحدهم، وتم تقديم الطلب للمحافظ منذ ثلاثة أشهر فتم اختيار شارع الحرية، وقام المحافظ بإرسال الطلب إلى رئيس حى أول، وتعثرت الإجراءات لإطلاق اسم الشهيد على شارع الحرية بحى أول.

وأضافوا: طلب محافظ الإسماعيلية من وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة المهندس سرور إبراهيم سرور موافقة المديرية على إطلاق اسم شهيد الشرطة نقيب محمد السماك على مدرسة حى أول الابتدائية الذى خاطب بدوره ناظر المدرسة الابتدائية الذى رد بخطاب بأن المدرسة ترفض لأن مجلس أمناء المدرسة قام بعمل لافتة بمبلغ 2000 ج عليها اسم المدرسة (مدرسة حى أول)، وهى المدرسة الوحيدة فى الحى تحمل هذا الاسم وأن مجلس الأمناء رفض الطلب.

تابعت أسرة الشهيد السماك: أن المشكلة هنا ليس اسم الشهيد فالشهيد البطل نال تكريم ربه بالشهادة، ولكننا نطالب بتخليد اسمه على إحدى المنشآت لتذكير الأجيال به.

ومن جهته أكد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، أن طلب أسرة الشهيد نقيب شرطة ممد السماك تحت الدراسة، ونختار المكان المناسب لإطلاق اسمه عليه، تخليدا له وردا للجميل لأنه أحد أبطال مصر والإسماعيلية الذين لم يبخلوا بأرواحهم للدفاع عن أرض مصر وسيناء ضد الإرهاب الغاشم، وسوف يتم الإعلان عن إطلاق اسم الشهيد على إحدى المنشآت بالمحافظة.



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