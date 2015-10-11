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تموين الإسكندرية تضبط مصنعا بدون ترخيص يعرض زيت طعام غير صالح للاستخدام

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تموين الإسكندرية تضبط مصنعا بدون ترخيص يعرض زيت طعام غير صالح للاستخدام تموين الإسكندرية تضبط مصنعا بدون ترخيص يعرض زيت طعام غير صالح للاستخدام
تمكن ضباط إدارة شرطة والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط كل من "مصطفى.م.أ" 43 سنة المدير المسئول عن مصنع صابون "بدون ترخيص" لحيازته 50 لتر زيت طعام السابق استخدامه غير صالح للاستخدام، و"إبراهيم.م.م.ح" 45 سنة بائع لحيازته وعرضه للبيع 186 كجم من أسماك البقرة السامة المحظور صيدها وتداولها بالأسواق لاحتوائها على كمية من السموم الضارة بالصحة .

كما تم ضبط "محمد.م.م" 26 سنة المدير المسئول عن مخبز حر لقيامه بتجميع 3 جوال دقيق بلدى مدعم بإجمالى وزن "150" كجم بقصد استخدامه فى إنتاج الخبز الحر بمخبزه، و"عبد العظيم.م.م" 51 سنة المدير المسئول عن مخبز وحلونى لحيازته وعرضه للبيع 14 جوالا من الخبز التالف بإجمالى وزن "280" كجم غير صالح للاستهلاك الآدمى و"على.م.ع" 32 سنة بائع لحيازته وعرضه للبيع "1238" صاروخا ناريا أجنبى الصنع ومجهول المصدر.

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مصر 365

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