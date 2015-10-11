تداول 38 ألفا و500 طن بضائع بميناء الأدبية فى السويس

صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء الأدبية يستعد اليوم لاستقبال السفينة او ام بونتاتيس، وعلى متنها 6 آلاف طن بضائع عامة قادمة من جدة والسفينة شمس وعلى متنها 2500 طن كلوريد بوتاسيوم قادمة من العقبة والسفينة ميدجلورى قادمة من الصومال لشحن 3 آلاف طن دقيق، كما تغادر الميناء السفينة اوركس وعلى متنها 27 ألف طن أسمنت متجهة إلى الصومال.

ويشهد ميناء نويبع اليوم استقبال العبارة ايلة وعلى متنها 221 راكبا و2 تريلا و3 سيارات و2 باص جيت والسفينة سينا وعلى متنها 11 براد و7 تريلا .

وعلى جانب آخر شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة ايلة وعلى متنها 270 راكبا و2 سيارة والسفينة سينا وعلى متنها 13 براد و3 تريلا و64 سيارة ملاكى تصدير، كما تغادر العبارة ايلة وعلى متنها 947 راكبا و19 سيارة منها 8 سيارات تصدير والسفينة سينا وعلى متنها 44 براد و11 تريلا .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة العبارة القاهرة، وعلى متنها 1118 راكبا و4 شاحنات و126 سيارة والسفينة الحرية وعلى متنها 72 شاحنة و6 ركاب و1 سيارة .

وعلى جانب آخر شهد ميناء سفاجا بالأمس استقبال العبارة امانة وعلى متنها 1640 راكبا و 15 شاحنة و21 سيارة والسفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 58 شاحنة و57 راكبا، والسفينة نما اكسبريس وعلى متنها 56 شاحنة.