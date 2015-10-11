العثور على قنبلة هيكلية داخل سنترال حوش عيسى بالبحيرة

سادت، منذ قليل، حالة من الذعر والخوف أهالى مدينة حوش عيسى بالبحيرة، عقب العثور على قنبلة هيكلية داخل سنترال المدينة.

تم إخطار اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، وانتقل على الفور لمكان الحادث العميد جمال يس رئيس الحماية المدنية، يرافقه فريق من خبراء المفرقعات بإدارة الحماية المدنية، وتم إعلان الطوارئ وعمل كردون أمنى حول المنطقة ومنع المواطنين من المرور، لحين فحص البلاغ.

وبفحص البلاغ تبين أنها قنبلة هيكلية عبارة عن بطاريات شحن (حجارة) داخل كيس أسود بغرض بث الرعب فى نفوس الأهالى وجار تحرير محضر بالواقعة.