أوقاف سوهاج تحذر العاملين من مرشحى البرلمان من استغلال المساجد دعائيا

قال الشيخ إسماعيل الصغير وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، إن 3 من العاملين من الأوقاف تقدموا للترشح للانتخابات البرلمانية وهم فى إجازة من تاريخ تقدمهم، لحين انتهاء العملية الانتخابية، محذرا المرشحين من استخدام المساجد أو ساحاتها أو ملحقاتها أو أى من منشآت المديرية فى الدعاية الانتخابية.

وشدد وكيل وزراة الأوقاف فى تصريحات صحفية، على تحرير محضر رسمى بموجب الضبطية القضائية لمن يخالف ذلك، وينطبق ذلك على كل من يؤيد أو يدعو لقائمة أو مرشح من خلال المساجد وملحقاتها، تحقيقا لتكافؤ الفرص، وعدم استغلال الدين لمصالح سياسية أو انتخابية.