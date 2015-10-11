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تنفيذ 18 قرار إزالة و65 محضر إشغال فى حملة مكبرة بأسيوط

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تنفيذ 18 قرار إزالة و65 محضر إشغال فى حملة مكبرة بأسيوط تنفيذ 18 قرار إزالة و65 محضر إشغال فى حملة مكبرة بأسيوط
شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ديروط حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة، تمكنت خلالها من تنفيذ 18 قرار إزالة وتحرير 65 محضر إشغالات وبيئة ونظافة فى أول أيام الحملة.

وأكد أيمن محروس، رئيس مركز ومدينة ديروط، أن الحملات مستمرة لتنفيذ قرارات الإزالة ومنع أى تعديات مستقبلية تنفيذًا لتوجيهات المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، بتكثيف الحملات واستمرارها بمختلف قرى ومراكز المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لتنفيذ قرارات الإزالة والتصدى للمخالفات وجميع أنواع التعديات، حفاظًا على أراضى أملاك الدولة والرقعة الزراعية بالمحافظة.

وأشار رئيس المركز إلى أن حملة الإزالة تمثلت فى إزالة أعمدة وحوائط وأسوار المبانى التى تم إقامتها على أراض زراعية وتم إزالتها حتى سطح الأرض باستخدام معدات الإنقاذ السريع بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى تحرير 25 محضر إشغالات و40 محضر بيئة ونظافة ورفع كافة الإشغالات من محيط المدارس والطرق المؤدية إليها ورفع جميع المخالفات، كما تم إقامة 4 منافذ توزيع سلع غذائية ومنفذ بيع لحوم تابع للقوات المسلحة.

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مصر 365