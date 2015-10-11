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أبوهشيمة والسقا وعلى جمعة يصلون أسيوط لافتتاح قرية النخيلة بعد تطويرها

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أبوهشيمة والسقا وعلى جمعة يصلون أسيوط لافتتاح قرية النخيلة بعد تطويرها أبوهشيمة والسقا وعلى جمعة يصلون أسيوط لافتتاح قرية النخيلة بعد تطويرها
وصل كل من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة والفنان أحمد السقا والدكتور على جمعة مفتى الجمهورية الأسبق، مطار أسيوط، للمشاركة فى افتتاح قرية النخيلة مركز أبو تيج فى محافظة أسيوط، وذلك بعد إتمام عمليات الإحلال والتجديد التى شملت القرية ضمن مبادرة "معا من أجل تنمية القرى الأكثر احتياجاً" برعاية مجموعة حديد المصريين وجمعية الأورمان.

من جانبه علق الفنان أحمد السقا على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى، قرية النخيلة القرية السابعة فى مبادرة حديد المصريين ودار الأورمان، جزاهم الله كل خير.

وقال رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة: "إن التطوير شمل إعمار 50 منزلا وتأسيسهم بالكامل بالأثاث والأجهزة الكهربائية، وتسقيف منازل أو هدمها وإعادة بنائها من جديد، بالإضافة إلى المحارة والدهانات وتوصيل المياه والكهرباء والسيراميك والأبواب والشبابيك".

وأضاف أبو هشيمة، أنه توجد 50 أسرة بدون عائل، سيتم توزيع رؤوس ماشية وتأمين غذائى شهرى عليهم، بالإضافة إلى 25 حالة زواج لفتيات وتسليم عدد 25 مشروعا صغيرا.


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