محافظ كفر الشيخ يتفقد انتظام العمل فى مدرسة المتفوقين بأول يوم دراسى

بدأت صباح اليوم الأحد الدراسة فى مدرسة المتفوقين بمدينة كفر الشيخ، وتفقد الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ ترافقه الدكتورة منى مصطفى وكيلة الوزارة الفصول الدراسية بالمدرسة وغرف الإقامة بفندق المدرسة الفندقية المؤقت، لحين الانتهاء من مبنى الإقامة الخاص بهم المجاور للمدرسة.

وقرر الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ إلغاء حفلات الأفراح التى تقام فى الفندق، لضمان راحة الطلاب والطالبات، كما قرر الاستجابة لكل مطالب الطلاب والطالبات الخاصة بالإعاشة، لحين انتهاء صندوق دعم المشروعات ووزارة التربية والتعليم من تعاقداته التى سيتم الانتهاء منها خلال يومين.

كانت الدكتورة منى مصطفى وكيلة وزارة التربية والتعليم، قد تابعت أمس توافد 150 طالبا وطالبة من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ ومحافظة الغربية وعدد من المحافظات المجاورة على فندق المدرسة الفندقية للإقامة به على مسئوليتها، لحين تعاقد صندوق دعم المشروعات مع الفندق لتأجيره كاملاً، وتحمل نفقات إقامة الطلاب والطالبات، لحين الانتهاء من المبنى الخاص بهم.

يذكر أن نظام الدراسة بمدرسة المتفوقين يبدأ من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة السابعة مساءً، ويتم صرف الوجبات الغذائية للطلاب والطالبات أثناء اليوم الدراسى.



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