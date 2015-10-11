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بالصور..وكيل وزارة التعليم بالبحيرة يستقبل رئيس مدارس 30 يونيو

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بالصور..وكيل وزارة التعليم بالبحيرة يستقبل رئيس مدارس 30 يونيو بالصور..وكيل وزارة التعليم بالبحيرة يستقبل رئيس مدارس 30 يونيو
استقبل الدكتور إبراهيم التداوى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، قبل قليل، والذى صدر قرار أمس بترقيته وتعينيه وكيلا لوزارة التربية والتعليم بدمياط، محمود وهدان، رئيس مجلس إدارة مجموعة مدارس 30 يونيو بوزارة التربية والتعليم، واصطحبه فى جولة تفقدية لمدرسة طيبة الرسمية للغات تابع فيها سير العمل بالمدرسة وانضباط العمل بها.

يذكر أن مجموعة مدارس 30 يونيو هى المدارس التى وضعتها وزارة التربية والتعليم تحت الإشراف المالى والإدارى بعد أن كانت مملوكة لجماعة الإخوان.

وتعد هذه الجولة آخر جولات وأعمال التداوى بالبحيرة لحين إخلاء طرفه وتسلم مهام عمله وكيلا لوزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط ابتداءً من الغد.
>اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
>

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