التحقيق مع صيدلي يرتدي خاتم “داعش” في السعودية

أوقفت شرطة جزيرة تاروت في محافظة القطيف السعودية، أمس السبت، مقيماً عربياً، يعمل صيدليًا في أحد المستشفيات الخاصة، إثر بلاغ عن وجود “داعشي” يعمل في أحد المستشفيات.

وكشف عن ذلك، بحسب صحيفة الحياة اللندنية، خاتم يرتديه، يحمل شعار داعش، والتقط مراجع صورة الصيدلي وفي يده “خاتم داعش”، وجرى تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.

وبالرغم من أن نقش الخاتم معروف تاريخياً قبل ظهور تنظيم داعش الإرهابي، إذ يرجح أن النقش كان على خاتم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما ورد في مصادر تاريخية، إلا أن الحركة الإرهابية حاولت سرقة الختم، وتحويله إلى شعار لها، لإضفاء شرعية على أنشطتها الإرهابية، حسبما ذكر موقع “24″ الإماراتي.

وكشف مصدر أمني أنه بعد الإبلاغ عن الصيدلي بمدة قليلة، تم توقيفه في مقر عمله، ونقله إلى شرطة تاروت.