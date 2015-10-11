حملة مكبرة لمديرية أمن الإسكندرية تضبط 24 قضية مخدرات و10 حالات تعرض لأنثى

أعدت مديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء أحمد عبد الجليل حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، حملة أمنية مكبرة لضبط العناصر الخطرة والخارجين عن القانون والقضاء على البؤر الإجرامية، وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام وإزالة التعديات والإشغالات بدوائر أقسام المدينة، شارك فيها ضباط إدارة البحث الجنائى وإدارات وأقسام المديرية وقوات من الإدارة العامة للأمن المركزى بالإسكندرية، والقوات المسلحة بالتنسيق مع أجهزة المحافظة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 9 قضايا اتجار فى مخدر الحشيش بـ3 طرب "تزن حوالى 750 جراما"، و2 قضية اتجار فى مخدر الهيروين "تزن حوالى 150 جراما"، و13 قضية اتجار فى الأقراص المخدرة "بإجمالى عدد "5894 قرصا".

وفى مجال ضبط قضايا إحراز الأسلحة البيضاء تم ضبط 50 قضية إحراز سلاح أبيض، وفى مجال مكافحة جرائم المصنفات الفنية والآداب العامة والأحداث تم ضبط 10قضايا تعرض للإناث بالطريق العام، و11 قضية فحص 11شقة مفروشة، و3 قضايا استغلال حدث، و11 قضية تسول، وتسهيل دعارة، و2 فعل فاضح بالطريق العام، و4 تحريض على الفسق، و3 تشرد، و5 قضايا محل عامة بدون ترخيص ، و27 قضية عرض عام، و2 قضية لوتر واى فاى، و8 قضايا منفذ محمول بدون ترخيص.

وفى مجال ضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام تم ضبط 34 حكم جناية، و440 حكم حبس، و912 غرامة، و3 مخالفات بإجمالى أحكام 1735 والمبالغ المالية محصلة من ذلك 292279 جنيهًا.

كما تم رفع 153 قضية إشغال طريق متنوعة، وضبط 2582 مخالفة مرورية متنوعة.