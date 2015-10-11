سائق يتعدى على نائب رئيس مجلس الدولة للخلاف على أولوية المرور بالقليوبية

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية، جهودها لضبط سائق سيارة ملاكى تعدى بالضرب والشتم على نائب رئيس مجلس الدولة بسبب الخلاف على أولوية المرور بالسيارات بكفر شكر.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، إخطارا بالواقعة من مأمور مركز كفر شكر يفيد تلقيه مذكرة أثناء وقوفه بكمين الصفين – دائرة المركز من المستشار "إبراهيم. ن" 65 سنة نائب رئيس مجلس الدولة مفادها بأنه أثناء سيره بنها - المنصورة أمام قرية الصفين - دائرة مركز كفر شكر انحرف تجاهه قائد السيارة رقم 203469 ملاكى إسكندرية، وقام بالتعدى عليه بالسب والشتم والضرب دون حدوث إصابات، وذلك للخلاف على أولوية المرور بالسيارات وفر هاربا.

وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحديد وضبط قائد السيارة المشكو فى حقه، وأعيد قيد المذكره برقم 8865 جنح مركز كفر شكر لسنة 2015، وجارٍ العرض على النيابة على النيابة للتحقيق.

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