ضبط 25 طن ملح منتهى الصلاحية ومصنع حلويات بدون ترخيص فى حملة بأسيوط

تمكن فريق ضباط مباحث قسم شرطة أبو تيج بالتنسيق وإدارة التموين بالمركز من ضبط 25 طن ملح منتهى الصلاحية، وذلك من خلال الحملة الأمنية التى شنتها القوات على أسواق المدينة.إعلان - Ads إعلان - Ads
تلقى اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط إخطارا من المقدم أحمد حربى، يفيد ضبط "ع .م . م " مواليد 1959 ومقيم شارع النيل بندر أبوتيج ـ المدير المسئول لشركة المكس للملاحات بذات الناحية حيث ضبط لدية [25 طن] من ملح السياحات غير صالحة للاستهلاك الآدمى.
تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة للمتهمين كل على حدة، وجارى إستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.