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تجديد حبس عاطل وحلاق 15 يوما لاتهامهما بالاتجار فى المخدرات بالبساتين

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تجديد حبس عاطل وحلاق 15 يوما لاتهامهما بالاتجار فى المخدرات بالبساتين تجديد حبس عاطل وحلاق 15 يوما لاتهامهما بالاتجار فى المخدرات بالبساتين
قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح البساتين، تجديد حبس عاطل وحلاق 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامهما بحيازة 6 آلاف قرص مخدر وكمية من مخدر الهيروين بلغ وزنها 200 جرام.

وكانت النيابة قد أمرت بحبسهما ووجهت لهما تهمة الاتجار بالمواد المخدرة، وكشفت التحريات أن المتهمين "ح.ع" عاطل و"م.م" حلاق يتاجران بالمواد المخدرة.

وبإخطار اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة كلف رجال المباحث بسرعة ضبطهما، فتم إعداد كمين لهما والقبض عليهما وبحوزتهما 6 آلاف قرص مخدر و200 جرام هيروين.

واعترف المتهمان بحيازتهما للمضبوطات للاتجار بها، فتمت إحالتهما إلى النيابة التى أمرت بحبسهما على ذمة التحقيق.
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