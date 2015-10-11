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أمن الإسكندرية يضبط طالبا إخوانيا وآخر هاربا من مؤبد

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أمن الإسكندرية يضبط طالبا إخوانيا وآخر هاربا من مؤبد أمن الإسكندرية يضبط طالبا إخوانيا وآخر هاربا من مؤبد
تمكن ضباط إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، بالاشتراك مع ضباط الأمن الوطنى والإدارة العامة للأمن المركزى بدائرة قسم أول المنتزه، من ضبط "حسن.ع.ع.ا" 19 سنة طالب مقيم بدائرة القسم وينتمى لتنظيم الإخوان الإرهابى، ومطلوب ضبطه فى القضية إدارى قسم شرطة أول المنتزه بتهمة الانضمام لجماعة محظورة.

كما تمكن ضباط وحدة تنفيذ أحكام قسم شرطة الجمرك من ضبط "نصر ا ع م" 32 سنة عامل مقيم بدائرة القسم المحكوم عليه فى قضية مخدرات بالسجن المؤبد.
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