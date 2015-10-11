محاسب يتهم خادمته بسرقة 2 مليون جنيه ومشغولات ذهبية من منزله بشبرا الخيمة

اتهم محاسب قانونى، خادمة تعمل طرفه بسرقة مبلغ 2 مليون جنيه وبعض المشغولات الذهبية من داخل منزله بشبرا الخيمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

كان اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية تلقى إخطارًا من قسم ثان شبرا الخيمة بتلقى بلاغ من "ربيع .م.م" 60 سنة محاسب قانونى، باكتشافه سرقة مبلغ مليون وسبعمائة وخمسين ألف جنيه ومبلغ عشرين ألفا وخمسمائة دولار ومبلغ عشرة آلاف ريـال سعودى وبعض المشغولات الذهبية، وكذا عقود تمليك الشقة سكنه وفيلا بالساحل الشمالى وأطيان زراعية ملكه من داخل الشقة سكنه، واتهم "سيدة .ا.م" 38 سنة، والتى تعمل خادمة طرفه بسرقته، وعلل ذلك لعلمها بوجود تلك المسروقات بالشقة، وأنها قامت بسرقته حال قيامها بتنظيف الغرفة التى كان يوجد بها المسروقات.

تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهمة، وبمواجهتها أنكرت ما نسب إليها، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وضبط المسروقات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 24905 جنح قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2015م، وجار العرض على النيابة.