تنفيذ 87 حكما قضائيا و63 مخالفة مرورية فى قنا

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، حملة لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من أحكام قضائية والمخالفين للقواعد المرورية.

أسفرت الحملة، التى أشرف عليها اللواء صلاح الدين حسان مدير أمن قنا،عن ضبط 19محكوما عليهم بإجمالى 87 حكما، منها 53 حكم حبس جزئى و(24) حكم حبس مستأنف، و167 حكم غرامات جزئية و20 غرامات مستأنفة، و36 مخالفة.

كما تم ضبط "محمد ح ح" 36 سنة سائق محكوم عليه بالسجن المؤبد، وبحوزته كمية من جوهر الأفيون المخدر وزنت حوالى (2) جرام وعدد (2) قرص من عقار التامول فيما تمكنت الحملة من ضبط 53 مخالفة مرورية.