العربية للعود تتصدر قائمة العلامات التجارية الأكثر رواجاً

تصدرت العربية للعود قائمة أفضل 100 علامة تجارية رواجاً بالمملكة ، جاء ذلك في حفل كبير أقامته مؤسسة عسير للصحافة و النشرمؤخراً بفندق الماريوت بمدينة الرياض تحت رعاية وحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض ، و بحضور صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة مؤسسة عسير للصحافة بالإضافة إلى العديد من الشخصيات القيادية و الإقتصادية و ممثلي الجهات الحكومية المعنية و الشركات الكبرى ووسائل الإعلام .

ويأتي هذا التصنيف المتقدم للشركة العربية للعود والذي جاء وفق استطلاع للرأي على مجموعة من العلامات التجارية والمعتمد على مدى خبراتها و خلفيتها المهنية المعروفة ، حيث كان للعربية للعود وافر النصيب من هذا التقييم حيث تصدرت القائمة والتي ضمت أفضل 100 علامة تجارية رواجاً في المملكة العربية السعودية ، ليجسد هذا التصنيف المتقدم سعي " العربية للعود " على احتلال أبرز و أعلى المراتب على مستوى المنطقة والعالم .

كما يبرز بذلك مدى قدرتها على تطوير كفاءة إدارة علامتها التجارية و قيمة أصولها و زيادة الحصة السوقية للعلامة التجارية بالسوق المحلي و الدولي ، فضلاً عن المساهمة القوية في دعم الإقتصاد الوطني و توظيف الكفاءات السعودية الشابة بما ينسجم مع مبادرات حكومتنا الرشيدة تجاة توطين الوظائف و تنمية الموارد البشرية فسخرت العربية للعود جل طاقتها لتوفير أفضل بيئة عمل تستقطب هذة الكفاءات الوطنية بل والعمل على تكريس الجهد للإرتقاء بإمكانات الكادر الوظيفي و الإداري بما يسهم في تحسين مستويات رضا العملاء و جودة الخدمات المقدمة .

وركزت العربية للعود على مدى مسيرتها الطويلة الحافلة بالنجاحات و الانجازات على تطوير استراتيجيات نمو طموحة كان لها الأثر الأكبر في تأسيس حضورها القوي ضمن الأسواق الرئيسية و بروز مكانتها بإعتبارها الأسرع نمواً ضمن قطاع التجزئة السعودي و ضمن الأسرع نمواً و إنتشاراً على مستوى الشرق الأوسط و العالم .

يشار إلى أن " العربية للعود " تعد أكبر شركة متخصصة بالعود و العطور الشرقية في العالم إذ تمتلك مصادر خاصة للمواد الأولية اللآزمة لمنتجاتها إلى جانب شبكة واسعة من الفروع المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية و دول الخليج العربي و منطقة الشرق الأوسط و أوروبا ، وحيث يعد معارض " العربية للعود " و متاجرها مزاراً لمحبي العطور كما أثرت في الذوق العالمي و نقلت حضارة العطور العربية لعدد كبير من البيوت العطرية العالمية تاركة بذلك بصمات واضحة في تاريخ سوق العطور .

يعدّ استطلاع الرأي لمؤسسة عسير للصحافة والنشر الأكثر شفافية حيث ضم شرائح كبيرة من المتسوقين واللذين أشادوا بدور العربية للعود الملموس ليس فقط على المستوى المحلي بل و العالمي أيضاً فكان تتويجاً للشركة العربية للعود بتصدرها على قائمة أفضل العلاماتالتجارية بالمملكة لعامها الثاني على التوالي .

وصرح حمد الطعيمي مدير العلاقات العامة بالعربية للعود أن الشركة تحظى

بثقة كبيرة حيث أبرمت العديد من الإتفاقيات مع كبرى الشركات المحلية والتي تهدف إلى منح عملاء تلك الشركات ميزات عديدة فعلى سبيل المثال - لا الحصر -الشراكه مع قطاف والتي تنص على امكانية استبدال عملاء الاتصالات السعودية نقاطهم المجمعه لدى متاجر العربية للعود ، أيضا الشراكة مع عدة بنوك محلية لمنح عروض خاصة لعملاء وموظفي تلك البنوك كعملاء بنك الاستثمار السعودي وحظي عملاء بنك الجزيرة بخصومات خاصة لبطاقاتهم الإئتمانية أما عملاء بنك ساب فبإمكانهم إستبدال كوبونات هدايا خاصة لهم ، كما اعدت العربية للعود كوبونات هدايا لموظفي عدة شركات منها شركة الشرق ( سابك ) و بتروكيما ، وتعتز العربية للعود بهذه الشراكات والتي تهدف إلى تعزيز رضا العملاء من ناحية القيمة المضافة التي توفرها علامتها التجارية إلى جانب نواحي الجودة و التنوع التي تمتاز بها ، فأصبحت العربية للعود اليوم ضمن شركاء النجاح للعديد من الشركات المحلية .

وأضاف الطعيمي أن هذه الثقة لم تقتصر

على الصعيد المحلي فقط بل طالتالشركات العالمية فكانتالشراكة مع شركة عالمية بحجم والت ديزنيوالتي تعكس مدىالثقة العالمية بالشركة العربية للعود وقدرتها على ابتكار وإنتاج منتجات عالمية بمفاهيم عصريةوالارتقاء إلى مستوى أعلى من الجودة والتميز، حيث تضمنت هذه الإتفاقية الإستراتيجية لإنتاج العربية للعود تشكيلة عطور للأطفال مستخدمة شخصيات ديزني العالمية المحببة المتوفرة محلياً وإقليمياً وعالمياً ، آخذةً ميكي ماوس وميني ماوس وسندريلا وياسمينا إلى أماكن ومساحات جديدة في حياتنا المعاصرة ، وهي بذلك تعد الشركة الوحيدة في الشرق الأوسط التي نالت ثقة والت ديزني ومنحتها حقوق استخدام شخصياتها حصرياً وعلى نطاقٍ عالمي غير محدود .

وذكر الطعيمي انه وبعد عامين على انطلاق أعمال مصنع العربية للعود النسائي في العاصمة الرياض والذي يعد أول مصنع نسائي على مساحة 3300 متر مربع ، لانتاج وتصنيع العطور في المملكة العربية السعودية ، بطاقة انتاجية تقارب 20000 عبوةمنالعطور يومياً لأكثرمن 200 علامةواسمتجاريمنالعطور الشرقية والغربية الفاخرةوالفريدة . ويعتمد المصنع أحدث الوسائل والتقنيات لتقديم منتجات صديقة للبيئة بمعايير جودة عالية ونسب تركيز دقيقة ومتوازنة ، حيث يتم استخدام أجهزة وأنظمة آلية ودقيقة بدلاً من المعايير اليدوية ، مما يسهم في تحقيق أعلى معايير الجودة وتقليل نسبة الأخطاء لتكون شبه منعدمة .وقدحصلت العربية للعود على تصريح من الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» لتوظيف السيدات السعوديات في مصنع الشركة، لتضيف المرأة بما تمتلكه فطرياً إلى عالم العطور والمستحضرات الشرقية لمسةً خاصةً ورحيقاً أنثوياً مبدعاً ، وقد كرمتالغرفة التجارية الصناعية في الرياض «العربية للعود»لدورها في تدريب وتوظيف الكوادر السعودية ويأتي هذا التكريم تقديراً لجهود الشركة على مشاركتها المتميزة في نشاط التوظيف خلال عامي 2013 و2014 .

وأشار الطعيمي مختتما حديثه أن العربية للعود نجحت بأن تكون سفيرة لجودة الصناعة السعودية من خلال فروعها المنتشرة بدول العالم ، و حازت منتجاتها على العديد من الجوائز الدولية المرموقة من أبرز الجهات العالمية المتخصصة في عالم العطور ، وقد فازت الشركة مؤخراً ب 5 جوائز من أصل 14 جائزة خلال حفل توزيع جوائز ( أوسكار العطور ) لعام 2015 ، وتدير العربية للعود اليوم سلسلة متاجر ضخمة تجاوزت ال 750 متجراً في أكثر من ثلاث و ثلاثين دولة في مختلف أنحاء العالم شملت أوروبا وشرق آسيا اضافة للشرق الأوسط و افريقيا.