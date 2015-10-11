لو مناعتك ضعيفة.. أنت معرض للإصابة "بعين السمكة" اعرف إزاى تعالجها

أسباب الإصابة بعين السمكة؟

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أرسلت قارئة تسأل: أعانى من بروز فى جلد القدم، وتتصف بالملمس الحاد، كما أننى أشعر بالألم فى هذه المناطق البارزة، وأكد لى الطبيب أننى أعانى من مرض جلدى يسمى " بعين السمكة"، وأريد معرفة أسباب الإصابة وطرق علاجها؟.>وفى هذا السياق، يجيب الدكتور محمد حسين أبو حديد مدرس مساعد الأمراض الجلدية والتناسلية وتجميل الجلد والليزر بالمركز القومى للبحوث، أن مرض الثآليل "عين السمكة"، هو عبارة عن نمو جلدى نتيجة عدوى فيروسية فى الخلايا العليا من الجلد، يظهر على شكل بروز فى الجلد، ويكون لونها نفس لون الجلد، كما أنها تتصف بالخشونة فى الملمس، وبعضها قد يكون غامق اللون ومسطح وناعم الملمس.

أنواع عين السمكة:

>ويتابع د.محمد، أن هناك عدة أنواع من عين السمكة، منها عين السمكة السائدة، التى تظهر باليدين، والنوع الثانى يظهر فى بطن القدم، وهناك نوع آخر يسمى عين السمكة المسطحة وتظهر بالوجه.

تعرف على طرق انتقال عين السمكة

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علاج عين السمكة

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>ويؤكد مدرس مساعد الأمراض الجلدية، أن فيروسات الثآليل "عين السمكة" تنتشر من شخص لآخر عن طريق العدوى، ويسهل دخولها للجلد عند وجود إصابات فى الجلد، ولذلك نجد أن هناك أشخاصا يصابون بالفيروس بسهولة أكثر من غيرهم، كما أن الأشخاص الذين لديهم ضعف فى المناعة يكونون أكثر عرضة للإصابة بفيروس الثآليل "عين السمكة.> ويشير د.محمد، أن علاج مرض عين السمكة، يكون عن طريق استخدام المواد الحمضية مثل حمض الساليسليك أو اللاكتيك، وهذا قد يستغرق عدة أسابيع للحصول على النتيجة، وهناك طرق أخرى مثل الكى بالتبريد، وهذه الطريقة هى الشائعة وقد لا نصل لنتيجة قبل عدة جلسات، ولكنها مريحة، وهناك الكى بالكهرباء والليزر، ويقوم الطبيب باختيار الطريقة المناسبة لكل حالة.

وأخيرا، يؤكد د.محمد، أنه فى بعض الأحيان قد يصاب الشخص بثآليل جديدة "عين سمكة" تظهر بعد اختفاء القديمة، وهذا محتمل أن يحدث نتيجة للفيروس القديم الذى نشر فى خلايا الجلد المجاورة، وبذلك تظهر ثآليل وليدة حول الثآليل القديمة، وأفضل طريقة لتجنب ذلك هو بعلاج الثآليل الجديدة بسرعة قبل أن تنتشر الفيروسات فى الخلايا المجاورة.