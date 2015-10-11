أبحاث حديثة تكشف عن 6 أطعمة تحارب الخرف والزهايمر وتنشط مخك

كشف تقرير طبى نشر اليوم، الأحد، بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن مجموعة من الأطعمة التى تساهم فى محاربة الزهايمر والخرف، وتساهم فى تعزيز القدرات العقلية، وذلك حسبما أثبتت أبحاث طبية حديثة.

ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على أبرز الأطعمة التى تحارب الخرف والزهايمر، والتى تشمل:

>1.زيت الزيتون النقى، فقد أوصى التقرير بتناول ثلاث ملاعق كبيرة يومياً منه للتمتع بأقصى فائدة، وكشفت دراسة حديثة أنه يساهم فى تحسين وظائف المخ وتعزيز وظائف الإدراك.

2.الجريب فروت والبرتقال، يمكنك تناول برتقالة واحدة يومياً أو نصف ثمرة جريب فروت، وهى تحتوى على قدر كبير من مضادات الأكسدة، تساهم فى الحد من تلف المخ وتقليل خطر الإصابة بالخرف والزهايمر.

3.المكسرات، للتمتع بأفضل فائدة ينصح بتناول 30 جراماً من المكسرات بشكل يومى، لمدة 5 أيام على الأقل أسبوعياً، حيث أثبتت الأبحاث أن لها فوائد رائعة على وظائف الإدراك، كما أنها تساهم فى الحد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

4.تناول الأسماك الغنية بالزيت مثل السالمون والسردين والماكريل، وذلك بمعدل 4 مرات فى الأسبوع، وأن يكون الوزن 140 جراماً، بينما السيدات الحوامل يجب ألا يتناولن الأسماك مرتين فقط فى الأسبوع، وهى مفيدة لتعزيز الذكاء، ومن أجل التمتع بذاكرة قوية، وكما أثبتت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة كينجز كولدج لندن أن الأسماك تساهم فى الحد من خطر الإصابة بالخرف.

5.تناول قطعتين "مربعين" من الشيكولاتة السوداء بشكل يومى منتظم، يساهم حسب الدراسات فى إعادة تأهيل المخ وتحسين وظائفه المتدهورة، وكما تساعد على التعافى من السكتة الدماغية.

6.الفراولة والتوت بمختلف أنواعه: ولتحقيق أقصى فائدة ينصح بتناول حفنتين من هذه الفواكه يومياً، لمدة 5 أيام على الأقل فى الأسبوع، وهى تتمتع بفوائد لحظية فى تحسين القدرة على التعلم، وذلك بزيادة ضخ الدم إلى المخ، وتقوية التركيز والذاكرة والتركيز.