لو ابنك عنده 7 شهور.. اعرف أهم مظاهر نموه وعلامات تأخره

أرسلت قارئة تسأل: أنا أم لطفل يبلغ الـ7 أشهر، وأريد أن أتعرف على أهم مظاهر نموه وعلامات تأخره؟.

وفى هذا السياق، يجيب الدكتور ياسر المنسى أخصائى المخ وأعصاب الأطفال، وعضو الجمعية المصرية للأمراض النفسية والعصبية، أن هناك العديد من المهارات التى يكتسبها الطفل عند عمر7 شهور، ومنها:

>1- يستطيع الجلوس بدون مساعدة عند 7 شهور.

>2- عند محولة إيقافه على جسم صلب يستطيع أن يتحكم فى توازنه جيدا.

>3- يستطيع أن يصل للأشياء القريبة منه ويمسكها بيده ويضعها فى فمه.

>4- يبدل الأشياء من يد إلى أخرى.

>5- تكتمل حاسة النظر ويستطيع أن يميز جميع الألوان.

>6- يعرف اسمه ويمكن أن يلتفت عند مناداته.

>7- ينجذب للعب مع الآخرين.

>8- يهتم بتعبيرات الوجه المختلفة للأشخاص المحيطين به.

كما يقدم عضو الجمعية المصرية للأمراض النفسية والعصبية، بعض العلامات التى تشير إلى تأخر الطفل عند عمر 7 شهور، ومنها:

>1- إذا كان الطفل يبدو متصلب العضلات (متخشب)، أو العكس إذا كان يبدو رخوا جدا (مش قادر يصلب نفسه).

>2- غير قادر على التحكم فى رأسه عند الجلوس أو غير قادر على الجلوس.

>3- لا يبدى أى اهتمام للشخص الملازم له باستمرار (الشخص الذى يقدم له الخدمة).

>4- يفضل استخدام يد أكثر من الأخرى بصفة مستمرة.

>5- لا يلتفت لمصدر الصوت بعد سن 4 شهور.

>6- لا يضحك بصوت مرتفع بعد 6 شهور.

>7- لا يبدى اهتماما بالمخالطين له ولا يميز أحد منهم.