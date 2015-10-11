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واحد من ثلاثة فرنسيين مصاب بأمراض الصحة الذهنية والنفسية

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واحد من ثلاثة فرنسيين مصاب بأمراض الصحة الذهنية والنفسية واحد من ثلاثة فرنسيين مصاب بأمراض الصحة الذهنية والنفسية
أوضحت الدراسة التى أجراها فريق من الباحثين فى المركز الأورو للأبحاث الخاصة بالصحة العقلية والنفسية، أن فرنسا تنفق 1.3 يورو على كل مواطن فى دراستهم للصحة العامة العقلية والنفسية.

وأضافت الدراسة أن الأمراض العقلية والذهنية تصيب فى فرنسا واحدا من ثلاثة طول حياتهم، وهى السبب الثانى فى فقد الحياة فى فرنسا بعد أمراض القلب.

وقد لاحظ وجود فرق كبير بين الأربع دول الأوروبية "فرنسا – بريطانيا – إسبانيا- فنلندا" التى سجلت البحث، حيث تنفق أسبانيا 0.4 يورو لكل مواطن سنويا على الأبحاث العقلية والنفسية، أما بريطانيا فتنفق 1.5 يورو، وفنلندا 1.9 يورو، مقابل 4.1% فى فرنسا.

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مصر 365