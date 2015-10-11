لو طفلك بينزف.. إديله جوافة وبرتقال واعرضيه على طبيب

نقص فيتامين c

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ينتاب كثير من الأمهات الشعور بالقلق والخوف عند ملاحظتها تعرض طفلها لنزيف اللثة بصورة متكرر أو حدوث جروح بالجلد بدون وجود سبب.>حول ذلك تقول دكتورة نهى أبو الوفاء استشارى أمراض الأطفال بقصر العينى، يتسبب نقص بعض الفيتامينات الضرورية للجسم خاصة عند الأطفال فى تعرضهم لبعض المشاكل الصحية.

وتستكمل د. نهى قائلة: "يؤدى نقص فيتامين c بجسم الطفل إلى تعرضه للإصابة بمرض يطلق عليه علميًا داء "الاسقربوط" والذى يساهم فى حدوث عجز بعملية البرولين hydroxyletion وعدم تحوله إلى هيدروكسين برولين الموجودة بالألياف الكولاجين ما يتسبب فى عدم نمو العظام.

أهم أعراض نقص فيتامين c

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>وتتابع د. نهى قائلة: "يؤدى انخفاض مستوى فيتامين c بجسم الأطفال إلى ظهور بعض الأعراض التالية":

1)شحوب بالوجه وفقر بالدم.

>2)نزيف باللثة بصورة متكررة.

>3)شكوى الطفل من الألم بالمفاصل.

>4)صعوبة التئام الجروح.

>5)وجود ميول عصبية وعدوانية لدى الطفل.

لذلك تنصح د.نهى قائلة: "يجب على الأمهات فى حالة ملاحظتها ظهور الأعراض السابق ذكرها التوجه للطبيب المختص لتشخيص حالة الطفل.

وأضافت د.نهى قائلة: "يجب على الأمهات الاهتمام بتناول طفلها قدرا مناسبا من الفواكه والخضراوات الغنية بفيتامين c مثل الليمون والجوافة والبرتقال".

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