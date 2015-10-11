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منسق حركة صوت مصر فى الخارج يتوقع زيارة الرئيس السيسى للندن 4 نوفمبر

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منسق حركة صوت مصر فى الخارج يتوقع زيارة الرئيس السيسى للندن 4 نوفمبر منسق حركة صوت مصر فى الخارج يتوقع زيارة الرئيس السيسى للندن 4 نوفمبر
قال مصطفى رجب منسق حركة صوت فى الخارج، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى من المنتظر أن يزور إنجلترا يومى 4 و5 نوفمبر القادمين، مشيرا إلى أن الجالية المصرية فى إنجلترا تستعد حاليا لاستقبال حافل للرئيس بمشاركة من أعضاء الجاليات المصرية ففى عدد من الدول الأوروبية.

أضاف رجب لـ"اليوم السابع"، أن الجالية المصرية فى إنجلترا تنسق مع مجلس العموم البريطانى والحكومة الإنجليزية من خلال مجموعات عمل تم تشكيلها وكذلك تتواصل مع عدد من المنظمات الدولية والبريطانية لشرح حقيقة الاوضاع فى مصر، مشيرا إلى أن بيت العائلة المصرية الموجود فى بريطانيا سيكون له دور بارز فى حشد المصريين من كل العواصم الأوروبية استعدادا لزيارة الرئيس.

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مصر 365

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