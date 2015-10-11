التنمية المحلية تنسق مع العليا للانتخابات لتجهيز مقار لجان التصويت

أكد الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، أنه يجرى التنسيق بين الوزارة والمحافظات واللجنة العليا للانتخابات وكافة الجهات المعنية، للانتهاء من تجهيز الأماكن التى تم اختيارها كمقار للانتخابات البرلمانية، والتى ستجرى يومى 18 و19 أكتوبر الحالى بمحافظات المرحلة الأولى، وهى الجيزة والفيـوم وبنى سـويف والمنيـا وأسيوط والوادى الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحـيرة ومرسى مطروح.

وأشار الوزير فى تصريحات صحفية إلى أن المحافظات قاربت على الانتهاء من إجراءات تجهيز المقار التى سيدلى بها المواطنون بأصواتهم وتجهيز اللجان العامة وعمل الصيانة اللازمة للجان المختلفة العامة والفرعية، والتأكد من وجود المرافق والخدمات والأثاث بها خاصة الكهرباء والمياه، وتوفير مقار للجان القضائية المشرفة على الانتخابات.

وأضاف الوزير أن حرية الرأى مكفولة لجميع المواطنين بما يتيح لكل مواطن أن يعبر عن رأيه بحرية كاملة، لافتا إلى أن دور المحافظين يقتصر على تأمين الانتخابات بالتنسيق مع القوات المسلحة ووزارة الداخلية ومديريات الأمن بالمحافظات وتجهيز المقار العامة واللجان الفرعية، وتزويدها بالأثاث والمياه والكهرباء دون أى تدخل من قريب أو بعيد فى الانتخابات البرلمانية.