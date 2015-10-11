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60% من القراء يتوقعون نجاح التعليم فى حربها ضد مافيا الدروس الخصوصية

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60% من القراء يتوقعون نجاح التعليم فى حربها ضد مافيا الدروس الخصوصية 60% من القراء يتوقعون نجاح التعليم فى حربها ضد مافيا الدروس الخصوصية
فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء، تحت عنوان "هل تتوقع نجاح وزارة التعليم فى حربها ضد مافيا الدروس الخصوصية"، توقع غالبية القراء نجاح وزارة التعليم فى حربها ضد مافيا الدروس الخصوصية.

وتوقع 60% من القراء نجاح وزارة التعليم فى حربها ضد مافيا الدروس الخصوصية، فى الوقت الذى استبعد فيه 40% من القراء نجاح وزارة التعليم فى حربها ضد مافيا الدروس الخصوصية.

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