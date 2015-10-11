معهد الفلك: ذى الحجة 29 يوما.. والأربعاء غرة المحرم وبداية العام الهجرى

أكد الدكتور أبو العلا أمين، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن شهر ذى الحجة الحالى سيكون 29 يوما، وستوافق غرة شهر محرم وبداية العام الهجرى الجديد "1437" فلكيا يوم الأربعاء 14 أكتوبر الجارى.

وأضاف "أمين" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هلال شهر محرم سيولد يوم الثلاثاء 13 أكتوبر الحالى فى الثانية وست دقائق فجرا بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة، وهو يوم الرؤية الشرعية، موضحا أن الهلال الجديد سيظل فى سماء مكة المكرمة بعد غروب شمس يوم الرؤية لمدة 25 دقيقة، فيما يبقى فى سماء القاهرة لمدة 25 دقيقة، وفى باقى محافظات مصر لمدة تتراوح بين 25 و26 دقيقة، مشيرًا إلى أن الهلال سيظل ظاهرًا فى باقى العواصم والمدن العربية والإسلامية بعد غروب الشمس لمدة تتراوح بين 18 و32 دقيقية.

وأشار رئيس معهد الفلك إلى أن رؤية الهلال الجديد تعد من أصعب الأرصاد الفلكية، حيث يولد الهلال بعد فترة من حدوث ما يعرف بالاقتران تتراوح ما بين 6 و16 ساعة، ويكون موضعه بالقرب من الشمس التى ربما تطمسه، لافتا إلى أن ذلك يستوجب انتظار غروب الشمس والبحث عن الهلال الجديد إذا كان موجودًا لفترة زمنية كافية لتتبعه ورصده قبل غروبه .