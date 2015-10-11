وزير الدفاع يصدق على قبول دفعة جديدة من المتطوعين بالقوات المسلحة

صدق الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المتطوعين وقصاصى الأثر، للانضمام لصفوف القوات المسلحة اعتباراً من يوم السبت 17 – 10 - 2015.

جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده اللواء محيى الدين كمال عبد العليم مدير إدارة التجنيد والتعبئة، أشار فيها إلى الشروط والفئات المطلوبة للتطوع على النحو التالى:

أولا: الفئات المطلوبة:

الحاصلون على الإعدادية العامة وما يعادلها (الأزهرية - المهنية – الرياضية).

الحاصلون على دبلوم الثانوى الصناعى ودبلوم صنايع كول ودبلوم التلمذة الصناعية نظام الثلاث السنوات فى التخصصات الآتية:

شعبة الكهرباء بجميع تخصصاتها - التبريد والتكييف - الإلكترونيات والكمبيوتر – لاسلكى – حاسبات آلية.

شعبة الميكانيكا: تركيبات ميكانيكية (برادة) – التشغيل على الماكينات (خراطة) – تشكيل ولحام المعادن - معادن وفلزات - سباكة معادن- أجهزة دقيقة.

شعبة المركبات: ميكانيكا سيارات –كهرباء سيارات- صيانة سيارات _ جرارات وآلات زراعية – معدات ثقيلة (أوناش).

الشعبة الزخرفة: الزخرفة والإعلان والتنسيق.

الشعبة المعدنية: الحديد المشغول واللحام- الأثاث المعدنى واللحام.

وأشار مدير إدارة التجنيد والتعبئة إلى قبول دفعة جديدة من المتطوعين من الإدلاء وقصاصى الأثر لصالح قوات حرس الحدود من الحاصلين على الإعدادية العامة وما يعادلها، وراسبى الإعدادية، والحاصلين على الشهادة الابتدائية، ومن الملمين بالقراءة والكتابة من قاطنى محافظات قنا وأسوان والمناطق الصحراوية المحيطة بهما.

ثانيا الشروط العامة للقبول:

ويشترط أن يكون المتقدم مصرى الجنسية ومن أبوين مصريين وليس عن طريق التجنس، وأن يكون حسن السير والسلوك والسمعة، وألا يكون متزوجا أو سبق له الزواج، وأن يكون لائقا طبيا ويجتاز جميع الاختبارات المحددة للقبول، على ألا يقل السن عن 15 عاما بالنسبة للمتطوع و17 عاما لقصاصى الأثر ولا يزيد عن 25 عاما 21 – 6 – 2016.

ثالثا أماكن وتوقيتات صرف وتقديم الملفات:

تم صرف ملفات التطوع من مجمع خدمة المواطنين بإدارة التجنيد والتعبئة بحلمية الزيتون، وبمناطق التجنيد والتعبئة بالقاهرة والجيزة والإسكندرية والزقازيق وطنطا والمنصورة وأسيوط وقنا والمنيا، وأقسام التجنيد والتعبئة بمديريات الأمن بباقى المحافظات، وذلك اعتبارًا من يوم السبت 17 – 10 -2015 إلى يوم الثلاثاء17 – 11 - 2015، على أن يتم قبول الملفات بمناطق التجنيد والتعبئة بعد استيفاء واستكمال المستندات، اعتبارا من يوم السبت الموافق الاثنين 19 – 10 – 2015 وحتى يوم الخميس 19 – 11 – 2015.

وبالنسبة لقصاصى الأثر يتم صرف وقبول ملفات التطوع بمكتب مخابرات وأمن حرس حدود أسوان ومقره محافظة أسوان خلف الاستاد الرياضى.