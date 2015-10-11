شؤون الحرمين تودع حجاج بيت الله الحرام بالهدايا

تحقيقا لتوجيهات ولاة الأمر – حفظهم الله – وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بإدارة النظافة والفرش العديد من الهدايا والكتيبات الارشادية التوجيهية ، وذلك ضمن حملة ( خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا ) التى ينبثق منها برنامج " شرف لنا قبولك هديتنا " وهو عبارة عن هدايا مغلفة تحتوي على عبوة ماء زمزم , وعصير , وسواك ) .

اوضح ذلك مدير إدارة النظافة والفرش المهندس ماهر الزهراني بأن عدداً من موظفي الرئاسة قاموا بتوزيع الوجبات والحقائب التى تتضمن ادوات النظافة وكمامات حماية طبية , وتهدف هذه الحملة إلى تعزيز قيمة خدمة ضيوف الرحمن والتشرف والافتخار بهم لدى موظفي الرئاسة والاحتفاء والعناية بهم .فيما شكر الحجاج وضيوف بيت الله الحرام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اّل سعود على ما تبذله لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي سائلين الله عز وجل أن يمن على بلاد المسلمين بالأمن والرخاء .

الجدير بالذكر أن هذه الخدمات المباركة التى تقوم عليها الرئاسة في إطار الحملة التي دشنها مستشار خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل والمستمرة في موسمها الثالث على التوالي , وبتوجيه معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس , ومتابعة نائبه لشؤون المسجد الحرام معالي الشيخ الدكتور ناصر بن محمد الخزيم.