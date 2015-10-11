أخبار عاجلة

كيف تم إحضار عرش بلقيس؟ -
مساء dmc - "غداً .... الذكرى الـــ 47 لمذبحة بحر البقر " -
مساء dmc - " إحتفالات يوم اليتيم في الجمعة الاولى من إبريل " -
القاهرة أبوظبي: نادي بلدية المحلة .. أحد الأندية الشعبية التي غابت عن الانظار -
مُلقي طفليه في ترعة بسوهاج: فارقا الحياة واسترحت من عنائهما -
وزارة الرياضة تعتزم إنشاء أكاديمية لكرة القدم الأمريكية -
الزمالك يدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لإنبي -
مساء dmc - أبرز العناوين المؤلمة عن تعذيب الايتام بدور الايتام يقرأها أسامة كمال -
مساء dmc - الشرطة السويدية " قتلى وجرحى في عملية دهس بسيارة نقل بأحد شوارع ستوكهولم " -
القاهرة أبوظبي: م. شريف إسماعيل - رئيس الوزراء يفتتح المشروعات الجديدة بنادي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

شؤون الحرمين تودع حجاج بيت الله الحرام بالهدايا

Google+ Print
شؤون الحرمين تودع حجاج بيت الله الحرام بالهدايا شؤون الحرمين تودع حجاج بيت الله الحرام بالهدايا

    تحقيقا لتوجيهات ولاة الأمر – حفظهم الله – وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بإدارة النظافة والفرش العديد من الهدايا والكتيبات الارشادية التوجيهية ، وذلك ضمن حملة ( خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا ) التى ينبثق منها برنامج " شرف لنا قبولك هديتنا " وهو عبارة عن هدايا مغلفة تحتوي على عبوة ماء زمزم , وعصير , وسواك ) .

اوضح ذلك مدير إدارة النظافة والفرش المهندس ماهر الزهراني بأن عدداً من موظفي الرئاسة قاموا بتوزيع الوجبات والحقائب التى تتضمن ادوات النظافة وكمامات حماية طبية , وتهدف هذه الحملة إلى تعزيز قيمة خدمة ضيوف الرحمن والتشرف والافتخار بهم لدى موظفي الرئاسة والاحتفاء والعناية بهم .فيما شكر الحجاج وضيوف بيت الله الحرام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اّل سعود على ما تبذله لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي سائلين الله عز وجل أن يمن على بلاد المسلمين بالأمن والرخاء .

الجدير بالذكر أن هذه الخدمات المباركة التى تقوم عليها الرئاسة في إطار الحملة التي دشنها مستشار خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل والمستمرة في موسمها الثالث على التوالي , وبتوجيه معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس , ومتابعة نائبه لشؤون المسجد الحرام معالي الشيخ الدكتور ناصر بن محمد الخزيم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية