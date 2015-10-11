لجنة أهالي البكيرية تزور «تعليم البكيرية»

البكيرية - محمد المسلم

زار وفد من لجنة أهالي محافظة البكيرية إدارة التعليم بالمحافظة، يتقدمهم عبدالرحمن بن إبراهيم الحديثي رئيس اللجنة، وكذلك نائباه صالح البراك، ود. سليمان النملة، وعدد من أعضاء اللجنة.

وكان في استقبالهم إبراهيم الشمسان مدير التعليم ومساعداه للشؤون التعليمية د. خالد الراجح، وللشؤون المدرسية محمد القضيبي ورؤساء الأقسام. والتقى الوفد بمدير التعليم بمكتبه، وجرى حوار شامل نقل خلاله رئيس اللجنة التهاني والتبريكات على حصول الإدارة على المركز الثالث على مستوى إدارات التعليم بالمملكة في مقياس مؤشرات الأداء. وأشاد الحديثي بالدور الذي تقدمه الإدارة للطلبة في تهيئة البيئة المدرسية على أكمل وجه، وكذلك المشاركات المجتمعية التي ساهمت في إبراز دور الإدارة، وهذا نابع من عمل تكاملي بين الأقسام اتضحت فيه روح الفريق الواحد. وقال إن التعليم له أدوار متعددة في بناء الوطن والمواطن، وله ثقل مؤثر وريادة تعليمية وثقافية واجتماعية شاملة. من جهته، شكر الشمسان، رئيس وأعضاء لجنة أهالي البكيرية على زيارتهم واهتمامهم بالتعليم، مؤكداً أن للتعليم أهدافاً بناءة وطموحات وطنية عالية لخدمة الوطن والمواطن وهذا ما يسعى له ولاة الأمر ووزارة التعليم.