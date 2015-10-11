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وكيل إمارة القصيم يكرم حفظة كتاب الله بمركز الخبراء

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وكيل إمارة القصيم يكرم حفظة كتاب الله بمركز الخبراء وكيل إمارة القصيم يكرم حفظة كتاب الله بمركز الخبراء

    نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم الرئيس الفخري لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة، كرم وكيل إمارة منطقة القصيم عبدالعزيز بن عبدالله الحميدان أمس الأول، حفل تخريج الدفعتين 12 و 13 لحفظة كتاب الله من طلاب وطالبات الجمعية بمركز الخبراء ،وذلك في جامع الخبراء.

وبدأ الحفل الخطابي الذي حضره رئيس مركز الخبراء م. عبدالعزيز الحديثي, وعدد من رؤساء الدوائر الحكومية وأهالي المركز بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة لرئيس مجلس جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالخبراء سليمان بن عبدالله الطاسان هنأ فيها الطلاب على ما من الله عليهم من إتمام لحفظ وإتقان كتاب الله، مثنياً على دعم ولاة أمرنا - حفظهم الله -, لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم، وتشجيع القائمين عليها.

وأعرب عن شكره للقائمين على الجمعية من معلمين ومشرفين وإداريين ودورهم في تعليم كتاب الله.

بعد ذلك قُدم العرض الأول لتلاوات الخريجين للطالبين معاذ النفيسة وعبادة العيسى.

عقب ذلك ألقى رئيس جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالقصيم سليمان بن عبدالرحمن الربعي, كلمة بدأها بحمد الله على نعمة الإسلام، وعلى نعمة العناية بالقرآن الكريم وتعليمه وتلقينه ،مشيداً باهتمام سمو أمير منطقة القصيم الرئيس الفخري للجمعية, بحفظة كتاب الله، شاكراً الله أن هيأ لنا أسباب تعلم القرآن وتعليمه.

بعدها قُدم العرض الثاني لتلاوات الخريجين للطالبين علي الزغيبي، وعبدالله آل عفيف.

ثم ألقى وكيل إمارة القصيم عبدالعزيز عبدالله الحميدان كلمة قدم فيها الشكر للخريجين وبارك جهدهم في تعلم القرآن الكريم ليكون نبراساً لهم يدلهم على الخير.

وفي ختام الحفل سلم وكيل إمارة منطقة القصيم, الشهادات والجوائز على الطلاب وأوليا أمور الطالبات والداعمين.

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