انطلاق المرحلة الثانية من برنامج تطوير القيادات المدرسية.. اليوم

تنطلق المرحلة الثانية من برنامج تطوير القيادات المدرسية اليوم الأحد، الذي تنظمه شركة تطوير للخدمات التعليمية، لتدريب 1675 من القيادات المدرسية في 25 إدارة تعليمية (بنين وبنات)، خلال ثمانية أسابيع، وضمهم لمدارس تطوير والمدارس المتوقع انضمامها في الأعوام القادمة.

وأوضح المدير العام للتطوير المدرسي في شركة تطوير للخدمات التعليمية الدكتور عبدالله السحمة، أن برنامج ممارس القيادة المدرسية يعد من البرامج النوعية التي تستهدف قادة المدارس للارتقاء بأدائهم بوصفهم قادةَ تعليم؛ وتمكينهم بالمهارات والخبرات اللازمة للتعامل مع المتغيرات المحلية والعالمية، ومواكبة التطور المتسارع في الفكر التربوي، من خلال تطبيق أفضل الممارسات والتجارب العالمية في مجال القيادة المدرسية، ضمن الإستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العام في المملكة العربية السعودية التي أنجزتها وزارة التعليم وتنفذها شركة تطوير للخدمات التعليمية.

من جهته، أكد المدير الفني لبرنامج تطوير القيادات المدرسية الأستاذ محمد صالح يوسف أن التدريب يدخل ضمن خطة العام 2015 لاستكمال تدريب قادة المدارس، حيث تم الانتهاء من تدريب ما يزيد على 4500 مدير ومديرة خلال العامين الماضيين.

وأشار أن ذلك يعد ضمن برنامج متكامل للتطوير المهني المستمر الذي يستهدف تأهيل القيادات المدرسية في مجالات قيادة الذات، وبناء خطة تطوير المدرسة، وقيادة فرق العمل، وقيادة الموارد البشرية والمالية، وقيادة مجتمعات التعلم المعنية، والشراكة الأسرية والمجتمعية، وقيادة عمليات التعليم والتعلم، وضمان الجودة.