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الشرطة الإسرائيلية تعلن مقتل فلسطينية قرب حاجز شرق القدس

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الشرطة الإسرائيلية تعلن مقتل فلسطينية قرب حاجز شرق القدس الشرطة الإسرائيلية تعلن مقتل فلسطينية قرب حاجز شرق القدس
أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن مقتل سيدة فلسطينية قرب حاجز عند مستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس حسب ما أذاعت قناة سكاى نيوز عربية.

يذكر أن الطيران الحربى الإسرائيلى، كان قد شن غارتين على موقعى تدريب عسكريين تابعين لحركة حماس فى قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد سيدة وطفلة وإصابة ثلاثة آخرين، وذلك فيما بدا أنه رد على إطلاق مجهولين صاروخين على إسرائيل.

وكانت أكدت وزارة الصحة، أن سيدة حامل وطفلة لم تتجاوز العامين، توفيتا جراء انهيار منزل ملاصق لموقع أبو جراد الذى استهدفه القصف، بينما أصيب ثلاثة أشخاص آخرين.

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