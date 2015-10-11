الجنائية الدولية تجدد طلبها بالقبض على البشير وسيف الإسلام القذافى

طالبت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية "فاتو بنسودا" الدول الموقعة على معاهدة روما التعاون مع المحكمة للقبض على الرئيس السودانى عمر البشير، وفق ما صدر من أمر ضبط دولى له، كما طالبت أيضا بضرورة تسليم سيف الإسلام القذاف للجنائية الدولية. وفق ما أعلنته.

ونقلت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية عبر لقائها مع فضائية "سكاى نيوز" اليوم الأحد، الاتهامات الموجهة للمحكمة بأنها تلاحق القادة الأفارقة وتسييس المحاكمات، قائلة "هذه الكلام غير عادل وغير صحيح وهو دعاية من بعض الدول والأشخاص" ويجب على الجميع النظر إلى الأرض وقياس الحقائق.

وأضافت أن المحكمة تلقت طلبات من بعض الدول الأفريقية للتدخل فى عدد من القضايا وهى 5 قضايا، وأن هذه الدول وهى التى تطالبنا بمتابعة اختصاصنا، والمحكمة لا تعمل فى أفريقيا فقط بل أفغانستان وكولومبيا وفلسطين.