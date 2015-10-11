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دعوى طلاق لامرأة تسبب زوجها فى إجهاضها 3 مرات وإزالة الرحم

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دعوى طلاق لامرأة تسبب زوجها فى إجهاضها 3 مرات وإزالة الرحم دعوى طلاق لامرأة تسبب زوجها فى إجهاضها 3 مرات وإزالة الرحم
أقامت "ي. س" دعوى طلاق، ضد زوجها "هـ. ط" أمام محكمة الأسرة بزنانيرى، وطالبت فيها بالتفريق بينهما، بعد استحالة العشرة، وتسببه فى تدمير حياتها، وإجهاضها 3 مرات، وفقدان الرحم.

وتابعت الزوجة بدعوها التى حملت رقم 7865لسنه2015: "تزوجنا منذ 3 سنوات عانيت فيهم الأمرين وصبرت معه حتى لا أحمل لقب مطلقة، ومع الوقت دمر كل شئ فى حياتى، وحرمنى من أن أصبح أما بسبب خوفه أن أتغير فى معاملتى لأطفاله من أرملته الأولى".

وأكملت: "فى كل مرة أحمل فيها يقوم بمضايقتى وضربى حتى الموت لكى أجهض الطفل، وعندما أطالب أهلى برحمتى بعد أن قتل كل ما يجمعنا من مودة ورحمة، يرجعونى إليه غصبا عنى، حتى فقدت 3 أطفال بسببه، وبعدها دخلت المستشفى بين الموت والحياة، وأجروا لى عملية لإزالة الرحم، بعد إصابتى بنزيف حاد، بعد أن ضربنى بعد رجوعى إليه".

واستكملت: "أريده أن يتركنى، وأن ينصفنى القضاء، ويأخذ حقى الذى جار عليه بسبب عدم وجود من يقف فى وجهه.. وعشان أنا ضعيفة كان عايز يقتلنى".
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