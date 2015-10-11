تمكنت شرطة الكهرباء من ضبط 8465 قضية سرقة تيار كهربائى، و53 مخالفة شروط التعاقد وتحصيل 5795 غرامة قضايا سرقات تيار كهربائى، وتحصيل 8 مخالفات شروط التعاقد وتنفيذ 1084 جنحة حبس وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة.
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شرطة الكهرباء تضبط 8 آلاف قضية سرقة تيار خلال 24 ساعة
تمكنت شرطة الكهرباء من ضبط 8465 قضية سرقة تيار كهربائى، و53 مخالفة شروط التعاقد وتحصيل 5795 غرامة قضايا سرقات تيار كهربائى، وتحصيل 8 مخالفات شروط التعاقد وتنفيذ 1084 جنحة حبس وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة.