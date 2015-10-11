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شرطة الكهرباء تضبط 8 آلاف قضية سرقة تيار خلال 24 ساعة

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شرطة الكهرباء تضبط 8 آلاف قضية سرقة تيار خلال 24 ساعة شرطة الكهرباء تضبط 8 آلاف قضية سرقة تيار خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى

تمكنت شرطة الكهرباء من ضبط 8465 قضية سرقة تيار كهربائى، و53 مخالفة شروط التعاقد وتحصيل 5795 غرامة قضايا سرقات تيار كهربائى، وتحصيل 8 مخالفات شروط التعاقد وتنفيذ 1084 جنحة حبس وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة.
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