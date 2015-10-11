الداخلية تضبط 25 قضية تهرب ضريبى بقيمة 88 مليون جنيه

تمكنت شرطة التهرب الضريبى من ضبط 25 حالة تهرب ضريبى مؤيدة مستندياً، شملت أنشطة تجارية ومهنية متنوعة، بلغت فيها جملة المعاملات مبلغ 88315938 جنيها.إعلان - Ads إعلان - Ads
كما تم ضبط 11 سيارة محملة ببضائع أجنبية الصنع لعدم وجود المستندات الدالة على سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، وجار عرضها على الدائرة الجمركية المختصة وتقدير قيمة الرسوم والغرامات المستحقة عليها.
كما تم ضبط 11 سيارة محملة ببضائع أجنبية الصنع لعدم وجود المستندات الدالة على سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، وجار عرضها على الدائرة الجمركية المختصة وتقدير قيمة الرسوم والغرامات المستحقة عليها.
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