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الداخلية تضبط 25 قضية تهرب ضريبى بقيمة 88 مليون جنيه

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الداخلية تضبط 25 قضية تهرب ضريبى بقيمة 88 مليون جنيه الداخلية تضبط 25 قضية تهرب ضريبى بقيمة 88 مليون جنيه
تمكنت شرطة التهرب الضريبى من ضبط 25 حالة تهرب ضريبى مؤيدة مستندياً، شملت أنشطة تجارية ومهنية متنوعة، بلغت فيها جملة المعاملات مبلغ 88315938 جنيها.

كما تم ضبط 11 سيارة محملة ببضائع أجنبية الصنع لعدم وجود المستندات الدالة على سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، وجار عرضها على الدائرة الجمركية المختصة وتقدير قيمة الرسوم والغرامات المستحقة عليها.
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