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شرطة المسطحات المائية تضبط 47 مركبا نيليا مخالفا وتؤمن 4224 سائحا

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شرطة المسطحات المائية تضبط 47 مركبا نيليا مخالفا وتؤمن 4224 سائحا شرطة المسطحات المائية تضبط 47 مركبا نيليا مخالفا وتؤمن 4224 سائحا
شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملات تفتيشية بالتنسيق مع الفروع الجغرافية بمديريات الأمن.

أسفرت الحملات الامنية التى قادها اللواء حامد العقيلى مدير شرطة البيئة والمسطحات المائية عن ضبط 184 قضية متنوعة، وإزالة 40 حالة تعد على نهر النيل والمجارى المائية والأراضى الزراعية.

كما تم تأمين 155 لنش وباخرة سياحية على متنها 4224 سائح مختلفى الجنسية، وضبط 47 مركب نيلى ووحدة نهريبة مخالفة.
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