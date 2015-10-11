القبض على خفير نظامى بتهمة النصب على المواطنين فى أبو تيج بأسيوط

تمكن فريق مباحث قسم شرطة أبو تيج من ضبط خفير نظامى جمع مبالغ مالية من الأهالى بدعوى قدرته على توظيفهم بوزارة الداخلية.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل، مدير أمن أسيوط، إخطارا من اللواء أسعد الذكير، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد تمكن فريق مباحث قسم شرطة أبو تيج برئاسة المقدم أحمد حربى من ضبط "ا. ع. س" 44 سنه خفير نظامى بمركز أبوتيج ومقيم بندر أبوتيج دائرة قسم أبوتيج لقيامه بالنصب على المواطنين وإيهامهم بقدرته على توظيفهم بوزارة الداخلية وقيامه بالحصول على مبالغ مالية من بعض الأهالى نظير تعيينهم فى وظائف حكومية.

تم تحرير المحضر اللازم للمتهم وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.