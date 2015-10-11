إجازة رأس السنة الهجرية الخميس 15 أكتوبر

تقرر أن تكون عطلة رأس السنة الهجرية 1437 هـ للوزارات والجهات الاتحادية في الدولة يوم الخميس الموافق 15 من شهر أكتوبر الجاري على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد 18 من الشهر نفسه.

وأصدر معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.. تعميما بشأن ترحيل العطلة - التي قد تصادف يوم الأربعاء الموافق 14 من شهر أكتوبر عام 2015 - إلى يوم الخميس.

وأوضح التعميم أنه استنادا لأحكام الفقرة 5 من المادة 100 من قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2012 من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008 ميلادية بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته التي تحدد العطلات الرسمية للوزارات والجهات الاتحادية في الدولة .. واستنادا لأحكام الفقرة رقم 6 من نفس المادة المشار إليها أعلاه والتي تنص على أنه " يجوز ترحيل أي من العطلات الرسمية المقررة إلى بداية الأسبوع أو نهايته إذا وقعت بين يومي عمل ".

ورفع معالي حسين بن إبراهيم الحمادي بهذه المناسبة أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى إخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات .. سائلا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة عليهم بموفور الصحة والعافية.

وهنأ معاليه شعب دولة الإمارات العربية المتحدة والأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة.

وفيما يلي نسخة من تعميم الهيئة الاتحادية للموارد البشرية بشأن العطلة: (إضغط للتكبير)