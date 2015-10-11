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أصحاب وحدات مشروع "ابنى بيتك" بالعريش يطالبون بتوصيل التيار الكهربائى

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أصحاب وحدات مشروع "ابنى بيتك" بالعريش يطالبون بتوصيل التيار الكهربائى أصحاب وحدات مشروع "ابنى بيتك" بالعريش يطالبون بتوصيل التيار الكهربائى
انتقد أصحاب منازل مشروع "ابنى بيتك" بالعريش، عدم وفاء المحافظة بوعدها، وتوصيل الكهرباء، مطالبين من وزير الكهرباء بالتدخل، وحل المشكلة.

وقال عبد الله حسين، أحد أصحاب المنازل المقامة ضمن المشروع، إنه وجميع المستفيدين بعد أن اكتمل بناء وحداتهم السكنية، تعذر عليهم السكن فيها نتيجة عدم توصيل التيار الكهربائى.

ولفت حسين فى تصريحاتٍ له، إلى أن محافظ شمال سيناء، وشركة الكهرباء، ومجلس مدينة العريش، وعدوا بالتوصيل خلال شهر سبتمبر، ولم يوفوا بوعدهم.

سامى عبد الرؤوف، طالب بالتحرك لإنقاذ المشروع الذى مر 6 سنوات على إنشائه ولازيزال بدون مرافق. فيما حَمَّلَ محمد على، محافظ شمال سيناء والمهندس محمد فهمى البيك، رئيس مدينة العريش، مسئولية تعطل وصول التيار الكهربائى.

وتابع أن كل بيت تم بنائه وراءه قصة معاناة، فهم شباب استلموا الأرض وإعانات البناء من الدولة، ثم أضافوا إليها مدخراتهم، وأكملوا البناء.

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مصر 365

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