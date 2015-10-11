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حزب النور بالوادي الجديد ينظم مؤتمراً لدعم مرشحه بمركز الداخلة

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حزب النور بالوادي الجديد ينظم مؤتمراً لدعم مرشحه بمركز الداخلة حزب النور بالوادي الجديد ينظم مؤتمراً لدعم مرشحه بمركز الداخلة
نظم حزب النور أمانة الوادى الجديد، مساء أمس السبت، مؤتمراً جماهيريًا بحضور الدكتور يونس مخيون رئيس الحزب، بدائرة الداخلة وذلك لدعم الدكتور محمد سيد غزال مرشح الحزب على المقعد الفردى بدائرة الداخلة – الفرافرة – بلاط، والتى مقرها قسم شرطة الداخلة .

بدأ اللقاء الذى شهد حضوراً حاشداً من أهالى مركز الداخلة بكلمة للدكتور محمد سيد غزال مرشح الحزب، والتى أكد فيها وضعه إصلاح العملية التعليمية على رأس أولوياته إضافة إلى تفعيل الثروات الموجودة بالمحافظة واستثمارها الاستثمار الأمثل .

وأضاف غزال، أن دور النائب تشريعى وخدمى ورقابى ووضع الموازنات، مؤكداً أن الكثير يختزل جميع هذه الأدوار فى الدور الخدمى وهو الأقل أهمية عن غيره من الأدوار، مشيرًا إلى أن وجوده فى حزب النور سيساعده على أداء جميع الأدوار دون الإخلال بأى منهم .

كما تحدث الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور، عن الدور البارز الذى قام به الحزب فى الفترة الماضية، مؤكداً أن الحزب يقدم مصلحة الدولة على مصلحته، ودلل على ذلك بسحب الحزب لقائمتين بالإضافة لتقليل نسبة المشاركة فى دوائر الفردى ليرسل رسالة طمأنة إلى جميع القوى السياسية .

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مصر 365