بدء نقل المعلمين فى أتوبيسات حكومية من العريش لمدارس الشيخ زويد ورفح

بدأت قبل قليل أتوبيسات حكومية فى نقل المعلمين من مدينة العريش لمدارس الشيخ زويد ورفح التى تبدأ بها الدراسة اليوم.

وقال "سامى الشوربجى"، مدير مشروع النقل الجماعى بديوان عام محافظة شمال سيناء، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن الحافلات مقدمة من القوات المسلحة والمحافظة والنقل الداخلى.

وأشار إلى أنه تم تجهيزها لنقل كافة الموظفين بالتربية والتعليم من وسط مدينة العريش لتصل بهم لمدارسهم وإدارتى الشيخ زويد ورفح على خطوط بين العريش والشيخ زويد هى العريش رفح، العريش الشيخ زويد، العريش القريعة وجميعها صباحية، وتجمع المعلمون فى موقف مدينة العريش القديم التى تصل إليها الأتوبيسات.

من جانبه، أوضح مصدر أمنى أنه تم تأمين الطريق الدولى خط سير أتوبيسات نقل المعلمين.