انقطاع المياه عن شرق الإسكندرية من الرابعة فجر الغد حتى الثامنة مساءً

أعلنت شركة مياه الإسكندرية، ضعف وانقطاع المياه، اعتبارًا من الرابعة فجر غد الاثنين حتى الثامنة مساءً من نفس اليوم، بمناطق؛ فيكتوريا حتى شارع الصداقة، وسيدى بشر قبلى، ودربالة، والجزيرة الخضراء، وبعض مناطق السيوف شماعة.

وأشارت الشركة فى بيانٍ لها على الصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إلى أن انقطاع الخدمة، يأتى لاستكمال أعمال الإحلال والتجديد لخطوط 1000مم بشارع 16 المتفرع من شارع عبد السلام السنهورى بالسيوف.

وطالبت الشركة المواطنين، تدبير احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع، والاتصال بالخط الساخن للشركة، لطلب مياه صالحة للشرب والاستخدام، على رقم 125.